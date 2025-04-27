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Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal

Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal
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Bursa Büyükşehir Belediyesine ait deniz otobüsleri, yarınki 8 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Sefer iptalleri, Mudanya ile İstanbul ve Armutlu arasında planlanmış olan seferleri kapsıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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