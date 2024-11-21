Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos ve yağmur nedeniyle iptal edildi. Bugün planlanan 12 seferin iptali duyuruldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında bugün yapılması planlanan 12 seferin, olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildiği bildirildi.
Bu arada, Mudanya ilçe merkezinde kuvvetli lodosun yanı sıra yağmur etkili olmaya başladı.