Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında yeni sefer iptalleri Güncel Haberler Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) öğleden sonra yapılması planlanan 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) öğleden sonra yapılması planlanan 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi yapılamayacak. Aynı gerekçeyle BUDO'nun 08.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de gerçekleştirilememişti. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Eminönü Mudanya Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında yeni sefer iptalleri - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.