Bursa ipeği, Türk hekimlerinin elinde şifa olacak - Haberler

BURSA'nın dünyaca ünlü ipeğinin ameliyathanelerde kullanılması için çalışmalar sürüyor. Devlet hibesi ile Bursa'da kurulacak olan son teknolojiye sahip fabrikada el değmeden üretilecek olan ipek, ameliyat ipliğine dönüştürülecek.

İpekböceği üretiminin canlanması için Bursa'da kurulan Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin, TÜBİTAK ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliği ile sürdürdüğü proje kapsamında, ipekten üretilen ameliyat ipliğinin hayvan denekleri üzerindeki çalışmaları tamamlandı. Devlet hibesi ile Bursa'da kurulacak olan son teknolojiye sahip fabrikada el değmeden üretilecek olan ipek, ameliyat ipliğine dönüştürülerek insan deneklerinde kullanılacak. Yurt dışından kilosu 2 bin 600 dolara ithal edilen ameliyat ipliğinin, yerli üretim olarak 840 dolara mal edilmesi planlanıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen koza ve ipekböceğinden elde edilen ipek, 4,5 yıl önce başlatılan proje ile sağlık alanında kullanılmaya başlanacak.

Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ile dünya saraylarını süsleyen ipeğin yeniden canlandırıldığı, kurulacak fabrika ile de ipekçiliğin kalıcı hale getirileceğini vurgulayan Ünal, "Her şehrin ismi var. Eğer ismi varsa soy ismi de vardır. İstanbul'un soy ismi benim için Boğaz'dır. İzmir'in soy ismi Ege'dir. Bugün Ege Yunanistan'a çekilse İzmir neye yarar. İstanbul'da Boğaz kurusa neye yarar. Bizim Bursa'mızın soy ismi de ipek. Onun için soy ismimize el birliğiyle sahip çıkıyoruz" diye konuştu.