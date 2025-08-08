Bursa İnegöl'de Yolcu Otobüsü ile TIR Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, otobüs muavini yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara kara yolunda gerçekleşti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolunda meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Ü. (59) yönetimindeki 38 AFP 054 plakalı TIR'a, arkasından gelen Mehmet B.'nin (57) kullandığı 31 ACZ 45 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Yaralanan yolcu otobüsü muavini Emrah T. (25), ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
