Bursa İnegöl'de Yangın, Buğday Tarlasını Tehdit Etti

Bursa İnegöl'de Yangın, Buğday Tarlasını Tehdit Etti
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İnegöl ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda başlayan ve daha sonra buğday tarlasına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sungurpaşa Mahallesi'ndeki tarla kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki buğday tarlasına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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