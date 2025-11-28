Bursa İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri bir kişiyi uyuşturucu ile birlikte yakaladı. Araçta 17 gram sentetik uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinden ilçeye uyuşturucu getireceği belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce şüpheliye ait ticari plakalı araçta yapılan aramada, 17 gram sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheli H.S, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel