İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, park halindeki motosikletler ve hafif ticari araca çarpıldı. Olayda 4 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri, park halindeki 5 motosiklet ile hafif ticari araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi'ndeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. 17'nci Cadde üzerinde seyir halinde olan Bayram T. (26) yönetimindeki 34 RY 5266 plakalı otomobil, 19'uncu Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Özgür Ş. (28) yönetimindeki 16 AEB 817 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 RY 5266 plakalı otomobil, park halindeki 16 BKD 248, 16 BAM 491, 16 AVC 942, 16 AYH 501 ve 16 BHS 483 plakalı motosikletler ile 16 PH 466 hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile 34 RY 5266 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Efe Ö. (17) ve Metin G. (20) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.