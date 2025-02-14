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Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Furkan K. ağır yaralanırken, diğer yolcunun kimliği henüz belirlenemedi. Kazada iki otomobil çarpıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda, Selim P. (19) yönetimindeki 16 CDS 27 plakalı otomobil ile Volkan V. idaresindeki 43 AFL 997 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarına savruldu.

Kazada, araçlardaki yolculardan Furkan K. (19) ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye götürülen yaralılardan Furkan K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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