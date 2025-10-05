Bursa İnegöl'de Tarladaki Baraka Yangını
İnegöl ilçesinde bir tarlada bulunan baraka, gece yarısı çıkan yangında alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatte kontrol altına almasıyla söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir tarladaki baraka alev alev yandı.
Kırsal İsaören Mahallesi'ndeki tarladaki barakada saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Baraka ise kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
