Haberler

Bursa İnegöl'de Tarladaki Baraka Yangını

Bursa İnegöl'de Tarladaki Baraka Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde bir tarlada bulunan baraka, gece yarısı çıkan yangında alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatte kontrol altına almasıyla söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir tarladaki baraka alev alev yandı.

Kırsal İsaören Mahallesi'ndeki tarladaki barakada saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Baraka ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abraham'dan büyük isyan: 1 puan için mutlu değiliz, galip gelmemiz gerekiyordu

Maç sonunda büyük isyan
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

İsrail'in yaptıklarını ağlayarak anlattı! "Tuvalet" detayı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.