Bursa İnegöl'de Restoranın Kazan Dairesinde Patlama

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir restoranın kazan dairesinde meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Cerrah Mahallesi'ndeki bir restoranın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken restoranda hasar oluştu.