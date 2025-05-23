Bursa İnegöl'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

Bursa İnegöl'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu Hamzabey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yenişehir istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan İzzet S. (33) yönetimindeki 10 AEZ 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan şarampole yuvarlanarak ters durdu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Yusuf D. (31), Burak B. (30), Ali Ö. (23) ve Murat T. (26) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda

Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu

Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar

Yenidoğan çetesi fezlekesinde kan donduran detay!
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.