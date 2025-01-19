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Bursa İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumu iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Durmuş M. (45) idaresindeki 16 AC 8565 plakalı otomobil ile Muhammed Ali Y. (20) yönetimindeki 16 BNJ 470 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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