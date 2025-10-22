Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki imalathanenin içindeki çöp konteynerinden dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, depo bölümüne sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Depoda hasar oluştu.