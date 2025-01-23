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Bursa İnegöl'de Kaza: Bir Yaralı

Bursa İnegöl'de Kaza: Bir Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada devrilen hafif ticari araçta bulunan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Enes Y. (18) idaresindeki 16 KHN 43 plakalı hafif ticari araç, Alanyurt kara yolunda Cevdet A. yönetimindeki 16 ANN 569 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Enes Y. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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