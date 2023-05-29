Bursa İnegöl'de Kavga ve Kovalamaca Amatör Kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavga ve ardından şüphelilerin polisle yaşadığı kovalamaca amatör kameraya yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. (27), alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Ali K. (35) ile buluştu. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Mehmet D. tabancayla ateş etmeye başlarken, yakaladığı Ali K.'yı darp etti. O sırada olay yerinden geçen polis ekiplerini gören saldırgan, olay yerine birlikte geldiği arkadaşı Numan O.'nun kullandığı 16 PR 198 plakalı kamyonetin kasasına atlayarak kaçmaya başladı. Kaçan şahsın peşine düşen polis, kamyonetin kasasından atlayıp yaya olarak kaçmaya devam eden Mehmet D.'yi yakaladı. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacada Numan O. da kamyoneti bırakarak yaya olarak kaçtı. Yakalanan Mehmet D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mehmet D.'nin Ali K.'yı darp ettiği anlar ve polis ekiplerinin kovalamaca anı saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA