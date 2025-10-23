Bursa İnegöl'de Kamyon ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ve tır çarpıştı. Kamyon sürücüsü Emrullah B. araçta sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Recep S. (30) yönetimindeki 16 YT 542 plakalı tır, ilçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi Yeniceköy Caddesi'nde karşı yönden gelen Emrullah B. (39) idaresindeki 16 KAK 52 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazanın etkisiyle Emrullah B. araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel