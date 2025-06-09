Bursa İnegöl'de Dere Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere kenarında bulunan erkek cesedinin Ziya Balkan'a (38) ait olduğu tespit edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Dere kenarında hareketsiz halde yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Vücudunda darp, ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan cesedin Ziya Balkan'a ait olduğu tespit edildi. Balkan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.