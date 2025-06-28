Bursa İnegöl'de Çöplükte Yangın Ormana Sıçradı

Bursa İnegöl'de Çöplükte Yangın Ormana Sıçradı
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İnegöl ilçesinde bir çöplükte çıkan yangın kısa sürede ormana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevlere müdahale ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı ile Gündüzlü Mahalleleri arasındaki çöplükte çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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