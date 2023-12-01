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Bursa İnegöl'de Çalınan Araç Parçalandı, Şüpheliler Yakalandı

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Bursa İnegöl'de çalınan bir araç, hurdacıya satıldıktan sonra parçalandı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa İnegöl'de çalıp hurdacıya satılan aracı parçalayan şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Araç hırsızı tutuklanırken, hurdacı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İnegöl'de park halindeki bir aracı çalan şüpheli, aracı götürüp Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir hurdacıya sattı. Hurdacı da aracı parçalamaya başladı. Bir vatandaş durumu görünce polise haber verdi. Polis ekipleri işyerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında parçalanmış araç bulundu. Hurdacı R.B. ve aracı çalan şüpheli R.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şahıs, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiler. Aracı çalan R. Ç. Tutuklanırken, hurdacı R.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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