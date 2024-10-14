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Bursa İnegöl'de Bıçaklı Saldırı: Bir Yaralı

Bursa İnegöl'de Bıçaklı Saldırı: Bir Yaralı
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İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen Ali T., kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ali T. (26) yaralandı. Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Ali T., sokakta yürürken, iddiaya göre tanımadığı 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ali T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Yaralı, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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