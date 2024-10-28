Bursa İnegöl'de Bataklığa Saplanan Kız Çocuğu Kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplanan bir kız çocuğu, çevredeki mahalleli tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplanan kız çocuğu, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde kız çocuğu, suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplandı. Göletten çıkamayan çocuk, bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli yardıma koştu. Çocuk, saplandığı bataklıktan kurtarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Haber: Yavuz YILMAZ- Kamera: İNEGÖL (Bursa),