Bursa İnegöl'de Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
İnegöl ilçesinde İbrahim İ. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyere çarptı. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İbrahim İ. (25) idaresindeki 16 BAC 750 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel