Bursa İnegöl'de Atık Malzemeler Yangın Çıkardı

İnegöl'de bulunan araç denetim istasyonu yanındaki atık malzemelerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yarım saat içinde kontrol altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde araç denetim istasyonu yanındaki alanda bulunan atık malzemeler, çıkan yangında alev alev yandı.

Huzur Mahallesi'nde faaliyet gösteren araç denetim istasyonu yanında, atık plastik, karton ve BUSKİ'ye ait altyapı borularının olduğu alanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, yarım saatlik çalışma ile istasyona sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ -Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
