Bursa İmam Hatip Öğrencilerinden Gazze'ye Farkındalık Gösterisi

Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) Sitare Topluluğu organizasyonunda imam hatip öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çekmek için "Uyan" adlı sessiz tiyatro oyunu sahneledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan BİHMED üyesi öğrenciler, oyunda, temsili olarak cam kabine sırayla girip boş tencere tuttu.

"Gazze Konuşabilseydi" adlı oratoryoyla da öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çekti.

Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerini uzun listeler halinde yazan öğrenciler, fotoğraflarla, temsili oyuncaklarla ve pankartlarla yaşananları gözler önüne serdi.

Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zeynep Keskin, AA muhabirine, bugüne kadar 18 bin çocuğun Gazze'de hayattan koparıldığını söyledi.

Bu çocuklardan 1000'inin bir yaşını dahi göremediğini belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Her geçen saatte yeni bir çocuk daha hayattan koparılıyor. Gazze'ye yaşatılan bu aç bırakılma ve yerinden edilmeyle, soykırımın hala bitmediğini, devam ettiğini, hatta durumun 2 yıl öncesinden daha kötü olduğunu sizlere anlatmak istiyoruz. Burada hazırlanan senaryoda 18 bin çocuğun isimleri yazıyor. Aynı zamanda yaptığımız bir sessiz eylem. Gazze'de yapılan soykırıma farkındalık oluşturmak amacıyla birlikte zarif bir eylem kurguladık."

Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Amine Asa ise amaçlarının zulmü normalleştirmemek olduğunu dile getirdi.

Boykot hassasiyetini artırmak için çabaladıklarını ifade eden Asa, "Maalesef boykota dikkat etmediğimiz zaman İsrail'in yaptığı bu zulme fiili olarak destek olmuş oluyoruz. Belki biz almazsak ölmeyiz ama alırsak onlar ölürler. Bu konuda daha dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

Asa, Türkiye'de yaşayan bir genç olarak birçok hakka sahip olduğunu, beslenip barınabildiğini ve eğitim görebildiğini, ancak yaşıtlarının Gazze'de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.