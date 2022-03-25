Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 'Yenidoğan Canlandırma' eğitimlerine devam ediyor

BURSA (Bültenler) - Yenidoğan canlandırma uygulamaları konusunda çalışanların bilgi birikimini arttırmayı amaçlayan ve 1998 yılından beri uygulanan programla bu güne kadar 1457 sağlık personeli eğitim aldı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen ve ellincisi yapılan eğitime, Bursa merkez ve ilçelerinde görev yapan; doktor, ebe, hemşire, anestezi teknisyeni, ATT ve paramedikten oluşan toplam 25 kişi katıldı. Bursa Şehir Hastanesinde düzenlenen ve 3 gün süren eğitim sonunda yazılı ve uygulama sınavlarında başarılı olan katılımcılar, sertifikalarını gerçekleştirilen törenle aldı.

Sertifika töreninde konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, NRP eğitimlerinin ülke genelinde 1998 yılından beri başarıyla verildiğinin bilgisini verdi. NRP eğitimlerinin önemine dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, "Temel canlandırma uygulamalarının yerleştirilmesi için bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan oksijen yetmezliğine bağlı ölüm ve sakatlıkların önlenmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Amaç Hizmet Kalitesini Arttırmak

Bursa'nın anne, bebek sağlığını korumada taviz vermeyeceğini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, " Bebeğe elini süren tüm sağlık personelimiz NRP eğitimi aldığında Yeni doğan sağlığını en üst seviye çıkarmış olacağız. Bunun yanı sıra ilimizde anne sütünün önemi, normal doğumun teşviki, gebe eğitimleri gibi konularda çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Yeni normalleşme ile birlikte eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. NRP eğitiminde emeği geçen herkese, değerli eğitimcilerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Dr. Yavuzyılmaz'ın konuşmasının ardından sertifika törenine geçildi. Başarılı olan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

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