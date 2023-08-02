Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu oldu.

Emniyet Müdürlükleri Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereği Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Atama kararına göre İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu'nun yeni görevi Bursa İl Emniyet Müdürü olarak açıklandı. - BURSA