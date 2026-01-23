Haberler

Bursa İl Emniyet Müdürü Gökce, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki önemli fotoğrafları inceledi ve oylama yaparak tercihlerini belirledi. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gökce, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kadir Gökce, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karelerini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını seçen Gökce, "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karelerini oyladı.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Haberler.com


