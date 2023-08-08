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Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Dr. Sabit Akın Zaimoğlu atandı

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Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, görevine başladı. Zaimoğlu, Bursa Emniyet Müdürlüğü önünde karşılanarak makamına geçti.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, görevine başladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü önünde müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Zaimoğlu, polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçti.

En son Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı olarak görev yapan Zaimoğlu, 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bursa Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Sabit Akın Zaimoğlu Emniyet Müdürlüğü Bursa Güncel Haberler

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