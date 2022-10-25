Bursa haberleri! Yıldırım Kaya'nın Dinlediği Vatandaş, AKP'li Ünal'ın Sözleri ile İlgili "İnşaatta Çalışıyorum, Arapçayı Nasıl Öğreneceğim? Eğitimimi Nasıl...

Bursa gelişmesine göre CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın sözlerine ilişkin, “Sorun senin 500 kelimelik haznende. Sorun hangi dili konuştuğumuzda değil. Türk dilini geliştirirsek, Türkçe’yi geliştirirsek 85 milyonu bir arada kardeşçe yaşatırsak sorunu aşarız. Dünya dilleriyle, dünya bilimiyle buluşmak bizim elimizde. 20 yıllık iktidarınızda bunu yapmadınız, şimdi geliniz bu öğretmenlerin atamasını gerçekleştirelim de Türk dili ile Türkçe ile zenginleşelim. Aydınlık yarınlara buradan ulaşalım” açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın dinlediği bir vatandaş; AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleri ile ilgili "Arapçaya gerek yok. Arapçayı bırak Diyanet çevirsin biz de Türkçe okuyalım. Ben inşaatta çalışıyorum. Arapçayı nasıl öğreneceğim? Ben kendi eğitimimi nasıl sürdüreceğim?" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Kaya, AKP Grup Başkanvekili Ünal'ın "Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir... Türkçeyle düşünce üretemeyiz" ifadelerine tepki gösterdi.

Kaya'nın konuştuğu, sosyolog ve felsefe öğretmeni olduğunu ve dışarıdan çocuk gelişimi bölümü okuduğunu belirten bir vatandaş; yıllardır çalışmalarına rağmen atamaların yapılmadığını söyledi.

Vatandaş, Ünal'ın ifadelerine ilişkin, "Kesinlikle katılmıyorum. Arapçaya gerek yok. Arapçayı bırak Diyanet çevirsin biz de Türkçe okuyalım. Ben inşaatta çalışıyorum. Arapçayı nasıl öğreneceğim? Ben kendi eğitimimi nasıl sürdüreceğim?" dedi.

Kaya ise şunları söyledi:

"Mahir Ünal duydun mu? Bu vatandaşların sesini duy. Sorun senin 500 kelimelik haznende. Sorun hangi dili konuştuğumuzda değil. Türk dilini geliştirirsek, Türkçeyi geliştirirsek 85 milyonu bir arada kardeşçe yaşatırsak sorunu aşarız. Dünya dilleriyle, dünya bilimiyle buluşmak bizim elimizde. 20 yıllık iktidarınızda bunu yapmadınız, şimdi geliniz bu öğretmenlerin atamasını gerçekleştirelim de Türk dili ile Türkçe ile zenginleşelim. Aydınlık yarınlara buradan ulaşalım."