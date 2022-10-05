Bursa haberleri... Orhangazi'de bir evin balkonunda bulunan tüp patladı Güncel Haberler Bursa haberi: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması nedeniyle hasar meydana geldi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması nedeniyle hasar meydana geldi. Arapzade Mahallesi Şehit Murat Solak Caddesi'ndeki apartmanın üçüncü katında balkonda yemek pişirilmek üzere hazırlanan tüp patladı. Tüpü bahçeye atan ev sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Tüpten çıkan alevler, komşular tarafından söndürüldü. Balkonda ise küçük çapta hasar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlayan piknik tüpünü alıp inceleme yaptı. Panik yaşayan ev sahipleri ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Musa Öztürk Orhangazi Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa haberleri... Orhangazi'de bir evin balkonunda bulunan tüp patladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.