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Bursa haberleri... Mudanya'da İlköğretim Haftası töreni düzenlendi

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Bursa haberleri... Mudanya'da İlköğretim Haftası töreni düzenlendi

Bursa haberler: Bursa'nın Mudanya ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İskele Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Mütareke İlkokulu bahçesinde devam etti.

Programda öğrenciler dans, müzik ve şiir gösterileri sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Okulun koridorları ve sınıfları öğrencilerimizle dolu olması bizler için en büyük mutluluk. Okulumuza yeni gelen öğretmenlerimizle mutluluğumuzu daha da büyütüp yeni neferlere dönüştüreceğiz." dedi.

Törene, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Barış Yılmaz - Güncel

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