Bursa haberleri: Minik Asel'in karaciğeri, TSK'ya ait uçakla Bursa'ya getirilip, Nisanur'u hayata bağladı

KONYA'da yüksekten düşme sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen, bağışlanan kalbi ile aynı adı taşıyan Asel Lina'ya, böbrekleriyle de iki hastaya umut olan Asel İnal'ın (2) karaciğeri de Bursa'da mantardan zehirlenen Nisanur Yağız'u (5) hayata bağladı. İnal'ın karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Bursa'ya getirilerek Nisanur'a nakledildi.

İnegöl ilçesinde Yağız ailesi, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, ormandan topladığı 'kızıl' mantarı, mangalda pişirdi. Aileden yaklaşık 15 kişi, mantardan yedi. Yemeğin ardından 2 yetişkin ve ailenin küçük kızı Nisanur Yağız, zehirlendi. Diğer aile bireyleri kusma ve ishal şikayetlerinin ardından başvurdukları hastanede tedaviyle sağlığına kavuştu. Ancak Nisanur'un yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olmaması nedeniyle durumu ağırlaştı. İlk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Nisanur, buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumunun daha da ağırlaşması üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Nisanur'un babası Yalçın Yağız, "Nisanur'un zehirlenmesinin ardından çok üzüldük. Başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Sonra iyi haber gelince sevindik ailecek çok sevindik. Donör bulundu. Kızımız kurtuldu. Çok şükür Elhamdülillah. Şimdi kızım iyi. Doktorlardan ve hastanemizden Allah razı olsun. Organı bağışlayan çocuğumuz ailesinden Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar" dedi.