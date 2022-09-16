Bursa haberleri | Karacabey'de yakalanan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Bursa haberine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Karacabey ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan A.S. (46), ceviz satın almak için anlaştığı A.O.C'ye (44) bunun karşılığında 20 bin lira verdi.

Ödemeyi yaptıktan sonra şüpheli A.O.C'ye ulaşamayan A.S, dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve diğer birimler tarafından yapılan çalışma sonucu A.O.C, aynı mahallede bir tarım arazisinde yakalandı.

Gözaltına alınan ve hırsızlık suçlarından da arandığı anlaşılan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.