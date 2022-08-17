Bursa haberleri: Bursaray'ın bariyerlerine çarpan araçtaki iki kişi yaralandı Güncel Haberler Bursa habere göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif raylı sistem hattı Bursaray'ın bariyerlerine ve tel örgülere çarpan araçtaki iki kişi yaralandı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif raylı sistem hattı Bursaray'ın bariyerlerine ve tel örgülere çarpan araçtaki iki kişi yaralandı. Alemdar Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde, merkezden İzmir istikametine giden Mehmet Emin Y. idaresindeki 16 BDT 14 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bursaray'ın bariyerlerine ve tel örgülere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Emin Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bursaray seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Devrilen tellerin kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Güncel AA / Cem Şan Osmangazi Tragger İzmir Bursa Güncel Haberler

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