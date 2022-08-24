Bursa haberleri: Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (2)
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Bursa haberi: GECE ETKİSİNİ ARTIRDIBursa'da öğlen saatlerinde kent merkezinin yanı sıra İnegöl, İznik, Orhaneli ilçelerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde etkisini artırarak devam etti.
GECE ETKİSİNİ ARTIRDI
Bursa'da öğlen saatlerinde kent merkezinin yanı sıra İnegöl, İznik, Orhaneli ilçelerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde etkisini artırarak devam etti. İnegöl'de, yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yenişehir ilçesinde 15 dakika süren dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede metrekareye 26 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel