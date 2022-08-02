Son dakika haber: Bursa'daki kavgada 4'ü emniyet mensubu 6 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber: Bursa'daki kavgada 4'ü emniyet mensubu 6 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan kavgada 2'si polis ve 2'si bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan kavgada 2'si polis ve 2'si bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Girne Sokak'a, bir araçla gelen şüpheliler, mevsimlik işçiler olduğu iddia edilen kişilerle bir süre tartıştıktan sonra işçilerden Harun P. (17), ile Sinan G'yi bıçakla bacaklarından yaraladı.

Kavganın büyümesiyle mahalle sakinlerinin de dahil olduğu olayda mevsimlik işçilerin evleri taşlandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler kavgaya müdahale etmeye çalıştığı sırada polislerden Rüstem T. ve Zafer Ö. ile bekçilerden Bahattin E. ve Uğur K, taşların isabet etmesiyle yaralandı.

Bölgeye çevik kuvvet ekiplerinin de sevk edilmesiyle kavga kontrol altına alındı.

Sağlık ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

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