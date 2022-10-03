Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haberleri | Bursa'da talaş makinesine düşen işçi öldü

Güncel Haberler

Bursa haberleri | Bursa'da talaş makinesine düşen işçi öldü

Bursa haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, talaş makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, talaş makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.

Hamzabey Mahallesi, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş makinesi kısmında çalışan Çağdaş Tükenmez (19), çalıştığı sırada dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Tükenmez'in, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tükenmez'in cenazesi, bulunduğu yerden çıkartılırken, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İnegöl Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title