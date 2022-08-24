Bursa haber... BURSA'DA SÜRÜCÜLERİN TEHLİKELİ EŞYA TAŞIMACILIĞI KAMERADA Güncel Haberler Bursa haberi... BURSA'da 3 farklı aracın trafiğe tehlikeye düşüren eşya taşıma görüntüleri kameraya yansıdı. BURSA'da 3 farklı aracın trafiğe tehlikeye düşüren eşya taşıma görüntüleri kameraya yansıdı. Bursa'da sürücülerin trafikteki tehlikeli eşya taşımacılığı kameralara yansıdı. İlk görüntü, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde kaydedildi. Triportör sürücüsü, aracın üzerine yüklediği yatak ve bazalarla trafikte seyrederken görüntülendi. Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ise kamyonetin kasasında 1 kanepe ve 2 koltuktan oluşan oturma grubunun taşındığı anlar çevredekiler tarafından kayda alındı. Sürücünün tehlikeye aldırış etmeden trafikte ilerlediği görüldü. Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde kameraya yansıyan görüntüde de kapalı kasa kamyonetin arkasındaki kumaş paketlerinin üzerinde, brandanın açık olmasına aldırış etmeden uyuyan kişi dikkati çekti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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