Bursa haberleri... Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel Haberler Bursa haberi... Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bursa- Harmancık kara yolunun Büyükorhan ilçesi yol ayrımı civarında İkizoluk Mahallesi Kurt Dağı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 7 arazöz ve 2 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmasına helikopterle havadan da destek sağlandı. Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor. Güncel Kaynak: AA / Osman Sak Harmancık Orhaneli Bursa Güncel Haberler

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