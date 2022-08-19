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Bursa haberleri... Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa haberleri... Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Bursa haberi... Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bursa- Harmancık kara yolunun Büyükorhan ilçesi yol ayrımı civarında İkizoluk Mahallesi Kurt Dağı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 7 arazöz ve 2 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Söndürme çalışmasına helikopterle havadan da destek sağlandı.

Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel

Harmancık Orhaneli Bursa Güncel Haberler

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