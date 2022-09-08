Bursa haberleri: Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Bursa haberler: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde Ferhat Yoldaş (53) yönetimindeki 16 BM 331 plakalı otomobil, seyir halindeki D.B. idaresindeki 45 HC 4158 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralandı, yanında bulunan Mehmet Acar (44) yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Mehmet Acar'ın cesedi ise nöbetçi savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Uğur Çiçek İnegöl Bursa Güncel Haberler

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