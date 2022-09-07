Bursa haberleri! Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Bursa haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İnegöl-Oylat yolunda seyreden M.G. idaresindeki 16 CPU 27 plakalı otomobil, kırsal Hamamlı Mahallesi mevkisinde, M.A'nın kullandığı 16 AEP 287 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü M.G, aynı araçtaki N.Y. ve K.K. ile diğer sürücü M.A'yı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur Çiçek İnegöl Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa haberleri! Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.