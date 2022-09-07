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Bursa haberleri! Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Bursa haberleri! Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Bursa haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İnegöl-Oylat yolunda seyreden M.G. idaresindeki 16 CPU 27 plakalı otomobil, kırsal Hamamlı Mahallesi mevkisinde, M.A'nın kullandığı 16 AEP 287 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü M.G, aynı araçtaki N.Y. ve K.K. ile diğer sürücü M.A'yı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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