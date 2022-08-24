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Bursa haberleri... Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi

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Bursa yerel gündem haberine göre Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi Bursa'da fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı.

Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'da fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Şehir merkezinin bir çok yerine yıldırım düştü. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa'da sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Gece itibariyle yağış ve fırtınayla başlayan ve uzun süre çakan şimşekler adeta gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin Teleferik ve Emek bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Demir - Güncel

Fırtına Bursa Güncel Haberler

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