Bursa haberleri! Bursa'da durdurulan araçta 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Bursa gelişmesine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Hacivat Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan F.D. (30) ile S.D. (45) ekipler tarafından gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Cem Şan Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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