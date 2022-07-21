Bursa haberleri | Bursa'da düğün konvoyunda kara yolunu kapatan sürücülere ceza Bursa bölgesinden gelen habere göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, düğün konvoyunda kara yolunu trafiğe kapattığı iddia edilen 2 kişiye cezai işlem uygulandı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, düğün konvoyunda kara yolunu trafiğe kapattığı iddia edilen 2 kişiye cezai işlem uygulandı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda ilerleyen düğün konvoyunda bulunan otomobil ve kamyonettekiler, bir süreliğine yolu trafiğe kapatarak meşale yaktı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların plakalarını ve sürücülerini tespit etti. Ekipler olayı gerçekleştiren D.A. ve D.E'ye idari para cezası uyguladı. Sürücülerden D.A'nın ehliyetine psikotekniğe sevk edilmek üzere el konulduğu da öğrenildi. AA / Uğur Ulu - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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