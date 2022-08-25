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Bursa haberleri | Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

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Bursa haberleri | Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Bursa haberlerine göre Bursa'da bir camiden monitör olarak kullanılan televizyonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da bir camiden monitör olarak kullanılan televizyonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesindeki Yeşilova Merkez Camisi'nden televizyonun çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin Ümit Ş. ve Bircan C. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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