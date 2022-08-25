Bursa haberleri | Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Bursa haberlerine göre Bursa'da bir camiden monitör olarak kullanılan televizyonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da bir camiden monitör olarak kullanılan televizyonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Osmangazi ilçesindeki Yeşilova Merkez Camisi'nden televizyonun çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin Ümit Ş. ve Bircan C. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca Osmangazi Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa haberleri | Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.