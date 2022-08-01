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Bursa haberleri... Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Bursa haberleri... Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Bursa gündem haberi: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar durumu Osmangazi Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine, oğluyla birlikte yaşayan Ayşe Yıldırım'ın adresine giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, odaları çöple dolu evde çok sayıda kedi olduğunu belirledi.

Evi temizleyip dezenfekte eden ekipler, kedileri tedavi için Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine götürdü.

Belediye ayrıca aileye eşya ve gıda yardımında bulundu.

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Osmangazi Belediyesi Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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