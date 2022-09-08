Bursa haberi! Yıldırım Kaya'dan Ayçiçeği Alım Fiyatına Tepki: "Dağ Fare Doğurdu, Çiftçi Perişan Edildi"

Bursa haberi... CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün açıklanan ayçiçeği alım fiyatına ilişkin, “Daha önce tüccara 11 lira 80 kuruştan verilen ayçiçeği, şimdi 10 lira 80 kuruşa düştü. Karadeniz Birlik’in, Trakya Birlik’in bu acımasız tutumu çiftçiyi perişan etti… Dağ fare doğurdu, çiftçi perişan edildi. Bu siyasal iktidar çiftçiye sahip çıkmadı. Çiftçi de günü gelince bu siyasal iktidara hak ettiği cevabı verecektir” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün açıklanan ayçiçeği alım fiyatına ilişkin, "Daha önce tüccara 11 lira 80 kuruştan verilen ayçiçeği, şimdi 10 lira 80 kuruşa düştü. Karadeniz Birlik'in, Trakya Birlik'in bu acımasız tutumu çiftçiyi perişan etti… Dağ fare doğurdu, çiftçi perişan edildi. Bu siyasal iktidar çiftçiye sahip çıkmadı. Çiftçi de günü gelince bu siyasal iktidara hak ettiği cevabı verecektir" dedi.

Yıldırım Kaya, bugün bir ayçiçeği tarlasında yaptığı açıklamada, ayçiçeği alım fiyatına tepki gösterdi. Kaya'nın açıklaması şöyle:

" TÜCCARA 11 LİRA 80 KURUŞTAN VERİLEN AYÇİÇEĞİ, ŞİMDİ 10 LİRA 80 KURUŞA DÜŞTÜ"

" Türkiye'de çiftçinin mağdur olmadığı bir gün yaşanmıyor. Fındık üreticileri mağdur edildi, üzüm üreticileri mağdur edildi, nohut üreticileri mağdur edildi. Şimdi de ayçiçeği üreticileri mağduriyet yaşıyor. Daha önce tüccara 11 lira 80 kuruştan verilen ayçiçeği, şimdi 10 lira 80 kuruşa düştü. Karadeniz Birlik'in, Trakya Birlik'in bu acımasız tutumu çiftçiyi perişan etti. Tüccarın aldığı fiyat 11 lira 80 kuruştu, ama kooperatiflerin yani devletin açıkladığı rakam 10 lira 80 kuruş. Tabii tüccar durur mu? Devletin açıkladığı bu fiyattan sonra tüccar da ayçiçeğinin alımını 9 liraya düşürdü.

"DAĞ FARE DOĞURDU, ÇİFTÇİ PERİŞAN EDİLDİ"

Şimdi soruyorum size; bu çiftçiyi mağdur eden kim? Bu ayçiçeğinin ekilmesini teşvik eden, 'Bir santim boş arazi bırakılmasın' diyen siyasi iktidar. Size sesleniyorum; ayçiçeği üreticilerinin ahını almayın. Dağ fare doğurdu, çiftçi perişan edildi. Bu siyasal iktidar çiftçiye sahip çıkmadı. Çiftçi de günü gelince bu siyasal iktidara hak ettiği cevabı verecektir. Unutmayın; çiftçinin kara gün dostu olan Ofis'in bugün çiftçinin kara gün dostu olmaktan vazgeçmesinin nedeni, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarıdır."