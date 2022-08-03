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Bursa haberi! Osmangazi Belediyesi metruk binaları yıkıyor

Bursa haberi! Osmangazi Belediyesi metruk binaları yıkıyor

Bursa gelişmesine göre Osmangazi Belediyesi, görüntü kirliliğinin yanı sıra vatandaşlar için rahatsızlık oluşturan metruk binaları yıkıyor.

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Osmangazi Belediyesi, görüntü kirliliğinin yanı sıra vatandaşlar için rahatsızlık oluşturan metruk binaları yıkıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen binalar, durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Sosyal risk oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkılması adına çalışma yürüten ekipler, Çekirge Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım sonrasında oluşan molozlar ekipler tarafından kaldırıldı. Vatandaşların korku ve endişe yaşamalarına sebep olan metruk binanın yıkılması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

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