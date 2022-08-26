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Bursa haberi: Kestel'de tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Bursa haberi: Kestel'de tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa haberi: Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Berk Aktaşçay (35) yönetimindeki 16 AVY 919 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Babasultan mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağındaki tarlaya savruldu.

Kazada, araçta sıkışarak yaralanan sürücü için bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel

Ankara Kestel Bursa Güncel Haberler

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